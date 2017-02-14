إن مدير التعليم بمحافظة الخرج وبناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على قرار معالي وزير التعليم بشأن إطلاق برنامج باسم ( برنامج الملك سلمان لتنمية الموارة البشرية ) وبناءً على ماتقتضيه مصلحة العمل فقد قرر مايلي :
أولاً :إنشاء إدارة بمسمى ( إدارة الموارد البشرية ) ترتبط تنظيمياً بمدير التعليم وتتبع لها الوحدات التالية :
1- وحدة تطوير الموارد البشرية
2- وحدة عمليات الموارد البشرية
3- وحدة التواصل الداخلي
ثانياً : يُكلف الأستاذ عبدالله بن محمد الشهراني بالمرتبة العاشرة مديراً لإدارة الموارد البشرية لمدة عام اعتباراً من تاريخه
ثالثا : يُنقل جميع موظفي قسم شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية
رابعا : يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتفعيله والقيام بمهامه .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج