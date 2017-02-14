رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً طريفاً حدث بين وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من الطلاب أثناء تدشين الوزير لإحدى الفعاليات في مدينة الرياض.
وظهر الوزير في المقطع وهو يسير بجانب الطلاب – الذين يبدو أنهم جميعاً من المرحلة الابتدائية – ويصافحهم، وهم يرددون: “إجازة، أستاذ نبغى إجازة”، في إشارة إلى الأمطار التي تهطل على عدد من مناطق المملكة.
وكان الوزير العيسى قد افتتح اليوم (الثلاثاء) البرنامج الوطني للثقافة الإلكترونية، الذي يهتم بزيادة الوعي والأمان الرقمي لدى الأطفال والشباب من طلبة التعليم العام.
وفق “أخبار 24”.
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