قالت المديرية العامة للدفاع المدني إن الأمطار التي هطلت على منطقة عسير تسببت، اليوم (الثلاثاء)، في احتجاز حافلتين مدرسيتين في مدينة أبها ومحافظة أحد رفيدة.
وأوضحت أن حافلة للطلاب في مدينة أبها احتُجزت داخل شعيب مياه، في حين احتُجزت حافلة للطالبات في أحد رفيدة في مجرى لتصريف السيول.
وأكدت أن فرق الدفاع المدني سحبت حافلة الطلاب المحتجزة، وتمكنت من إخراج الطالبات من الموقع، لافتة إلى عدم تسجيل أي إصابات في الحادثين.
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