شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بمجمع لوسيل للرماية.
وأظهر مقطع “فيديو” زيارة الأمير تميم، لمركز “نوماس”، حيث شارك أطفال التوحد في فعاليات اليوم الرياضي.
كما شارك الأطفال في الصالة المغلقة للمجمع، وهم يمارسون الألعاب الرياضية مثل الجري والرماية وكرة القدم وغيرها.
وتحتفل دولة قطر منذ عام 2011، باليوم الرياضي للدولة، الذي يوافق يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام، وهو يوم عطلة رسمية في البلاد.
وفق “أخبار 24”.
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