أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر اليوم “الثلاثاء” صلاة الميت على الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي.
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عقب صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأدى الصلاة عليه أيضاً الأمير فهد بن عبدالمحسن بن جلوي (والد الفقيد)، والأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي (أخو الفقيد)، وأبناء الفقيد (فهد، وعبد المحسن)، وأصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين.
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