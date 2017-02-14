روت أم تفاصيل سقوط ابنها في غرفة تصريف مياه الصرف الصحي الرئيسية بإسكان ميناء محافظة ضباء مساء السبت الماضي، والذي تُوفي على أثره، وذلك في مقطع فيديو بثّته على شبكات التواصل الاجتماعي من موقع الحادث وأمام الغرفة التي شهدت وفاة ابنها.
ووثّقت الأم في المقطع المتداول لحظة قيام الجهات المختصة بتغطية غرفة الصرف التي سقط فيها ابنها، فيما لا تزال الغرفة المجاورة لها مكشوفة ولم تتم تغطيتها بعد، وقالت إن السياج الحديدي المحيط بغرف التصريف واسع ويدخِل جسم الطفل، كما أن باب موقع الغرف مفتوح.
ورددت الأم عبارات الأنين والحسرة على فقد طفلها، وكلمات الدعاء على المتسببين في مصرع ابنها بهذه الطريقة.
وكان المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي قد صرّح بأن الفرق الإسعافية باشرت موقع الحادث، ولدى وصولها تبين توقف القلب والتنفس لدى الطفل، فتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي ونقله إلى مستشفى المحافظة.
وفق “أخبار 24”.
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