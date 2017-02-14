ذكر والد ضحية سقوط مظلة مدرسة الريش للبنات في محايل عسير أنه لن يسامح أحداً له صلة بالحادثة.
وطالب والد الضحية فاطمة عسيري بمحاسبة كل المتسببين في وفاة ابنته، وكل من له صلة بالحادثة التي جاءت– بحسب قوله- بسبب التساهل في أعمال تركيب المظلة، رغم سابق المعرفة بخطرها.
جاء ذلك وفقا لصحيفة “عكاظ”، خلال نظر المحكمة الجزائية في أبها أمس “الإثنين” أولى جلسات محاكمة 16 متهما في قضية انهيار المظلة في أبريل الماضي، ما أسفر عن وفاة الطالبة فاطمة عسيري وإصابة 27 آخرين.
حضر الجلسة التي جاءت بعد 10 أشهر من الحادثة، ثمانية متهمين، منهم خمسة موقوفين (ثلاثة مواطنين من تعليم محايل عسير، واثنان من الشركة المنفذة)، إضافة إلى ثمانية محامين للمتهمين، فضلا عن مدير تعليم محايل السابق هاشم علي عبدالله عسيري، ومقاول المشروع، وقائدة مدرسة الريش.
من جانبه، طلب والد الضحية تأجيل الجلسة ليوم الأحد القادم الموافق 22 جمادى الأولى الجاري، حتى يتسنى له توكيل محام ورفع صحيفة الدعوى، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
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