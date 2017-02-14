تعد وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي من أهم القطاعات في دول العالم، فهي تمثل واجهة الدولة للعالم الخارجي ودينامو إدارة علاقاتها بالمجتمعين الإقليمي والدولي.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي، الذي نشرته وزارة الخارجية مؤخراً، أهم وظائف السلك الدبلوماسي وشروط الالتحاق بها.
وتبدأ وظائف السلك الدبلوماسي بوظيفة “سفير” وتنتهي بوظيفة “ملحق”، ومن أهم شروط الالتحاق بهذا القطاع أن يكون المتقدم سعودي الأصل وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
ويؤدي هؤلاء الدبلوماسيون القسم المنصوص عليه في أنظمة وزارة الخارجية.وفق “أخبار 24”.
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