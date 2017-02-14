قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، إن عقوبة المخابز المخالفة بلائحة الجزاءات البلدية الصادرة من مجلس الوزراء، تبدأ بغرامة 500 ريال حد أدنى وتصل إلى 3 آلاف ريال كحد أعلى.
وحذر الحسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تكرار المخالفة، التي ستؤدي إلى إغلاق المخبز.
جاء ذلك بعد جولات الرقابة الميدانية بوزارة التجارة شملت مناطق المملكة كافة، وتم خلالها ضبط مخابز آلية مخالفة في 13 مدينة وتم إيقاع العقوبات النظامية الفورية.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار، حددت الحد الأدنى لوزن الخبز المفرود والصامولي، وقدرته بـ 510 جرامات للريال الواحد، وأكدت متابعتهاعن كثب التزام المخابز الآلية، محذرة من إيقاع عقوبات فورية بحق المخالفين.وفق “أخبار 24”.
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