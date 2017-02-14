ذكر المشرف على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الصندوق سيتحمل تكاليف التمويل الذي سيوفره من خلال البنوك والمؤسسات المالية عن المستحقين بنسب متفاوتة.
وأضاف اليوسف، وفقا لـ”الجزيرة”، أن تحمُّل الصندوق سيصل إلى كامل تكاليف التمويل، للأسر الأشد حاجة، وأن تقدير تحمُّل تكاليف التمويل سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة.
ولفت إلى أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق لـ85 ألف مواطن خلال عام، يمثل أولى خطوات تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية.
وأشار إلى أن الدعم سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية؛ وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة “وافي”.
ويعتزم الصندوق العقاري خلال الشهر الجاري البدء في صرف نحو 7700 قرض بمعدل شهري، وذلك في إطار سعي الجهات التمويلية العامة في السوق العقاري للدخول في تمويل أكثر من 85 ألف قرض بقيمة 270 ملياراً.
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