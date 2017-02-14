طرحت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم نحو 33 ألف وحدة سكنية على أراضي الوزارة في عدد من مدن ومحافظات المملكة.
وأعلنت الوزارة عن شروط المشاركة والحصول على كراسة الشروط والمواصفات لكل مشروع، والتي تتطلب تقديم شيك مصدق بقيمة 15 ألف ريال غير مستردة، باسم لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، أو إيداعها في حساب اللجنة بالبنك، إضافة إلى تفويض مصدق من الغرفة التجارية باستلام الكراسة في مقر اللجنة بوزارة الإسكان.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها كالضمان البنكي والمستندات المطلوبة هو الـ28 من فبراير الجاري، فيما سيتم إعلان الشركات المؤهلة وتخصيص مجمعات الأراضي السكنية في 19 مارس المقبل، وسيتم إعلان اختيار الشركات الفائزة في 1 يونيو 2017.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه سيتم بدء استقبال المستفيدين في صالة العرض لحجز الوحدات السكنية في 16 يوليو 2017، فيما سيتم الانتهاء من مرحلة التسويق في 16 أغسطس 2017.
وقالت إن آخر موعد لاستكمال الحصول على رخص البناء وبدء أعمال البناء سيكون في 11 نوفمبر 2017، فيما سيتم استكمال أعمال البناء وانتهاء مراحل تنفيذ المشروع في 9 سبتمبر 2019.
|المشاريع
|اسم المشروع
|المدينة
|عدد الوحدات
|مشروع الأحساء
|الاحساء
|3160
|مشروع إسكان المبرز
|الاحساء
|190
|مشروع الخرج
|الخرج
|3550
|مشروع إسكان الدمام
|الدمام
|10058
|مشروع إسكان الدوادمي
|الدوادمي
|1199
|مشروع إسكان الرياض المنطقة ج
|الرياض
|616
|مشروع العيينة
|العيينة
|392
|مشروع القطيف البدراني
|القطيف
|900
|مشروع إسكان أبها التعاون
|أبها
|2352
|مشروع إسكان تبوك
|تبوك
|970
|مشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله
|جازان
|200
|مشروع إسكان حائل
|حائل
|1440
|مشروع إسكان خميس مشيط
|خميس مشيط
|3216
|مشروع إسكان رابغ
|رابغ
|1868
|مشروع إسكان رابغ أرض الأشغال
|رابغ
|278
|مشروع إسكان عرعر
|عرعر
|722
|مشروع إسكان عنيزة
|عنيزة
|734
|مشروع ينبع البحر
|ينبع البحر
|1079
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