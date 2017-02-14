أكد الباراجوياني فيكتور أيالا لاعب خط وسط فريق النصر لكرة القدم أنه جاهز لمباراة فريقه أمام مضيفه الأهلي الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين من الناحيتين الفنية والبدنية، حيث كشف المحترف الغائب أنه كثف التمارين اللياقية والبدنية في الفترة الماضية.
وأوضح لـ “الاقتصادية” أن مشاركته في الشوط الثاني من مباراة الوحدة ضمن الجولة الـ 18 الجمعة الماضية ساعده كثيرا ليكون بجاهزية تامة لمباراة الجمعة.
وكان أيالا قد انقطع عن المشاركة في عدد من مباريات الفريق وغاب عن التدريبات لظروفه العائلية ومن ثم إحضارهم للرياض ليعيشوا معه، وقال، “لو أتيحت لي الفرصة وشاركت أمام الأهلي سأسعى لتسجيل هدف والمساهمة في فوز فريقي، وتكرار ما فعلته في الجولة السادسة من الدور الأول عندما سجلت هدف التفوق من كرة ثابتة، منحت فريقي النقاط والانتصار”.
وأرجع أيالا قرار مشاركته في اللقاء من عمدها إلى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، لكنه اعترف أنه من الداخل يشعر بالجاهزية والرغبة الكبيرة في المشاركة خصوصا أنها مباراة مهمة وجماهيرية وكل لاعب يتمنى المشاركة لخدمة فريقه والظهور بأفضل مستوى.
وأبدى سعادته جدا بوجود عائلته بجانبه، حيث شكر إدارة النادي على حرصهم لتوفير الراحة النفسية له بوجود عائلته بعد أن كان يعاني من وجوده بعيدا عنهم في الفترة الماضية، وقال، “هذا الأمر يدفعني لتقديم أفضل ما لدي والمساهمة في إسعاد النصراويين ومضاعفة الجهد لتحقيق البطولات مع الفريق”.
وبين أيالا الذي بات يحضر لتدريبات النادي يوميا برفقة ابنه أنه يشعر بوجوده بين أسرته وعائلته في البيت النصراوي عندما تعرض مولوده الجديد لوعكة صحية في الأسبوع الماضي، حيث لقي حينها طفله الاهتمام والعناية الكاملة من المستشفى ومن إدارة النادي، وقال، “الآن طفلي في حالة مستقرة، نعيش أنا وأسرتي بارتياح كبير وهو ما سيدفعني لتقديم أفضل ما لدي لرد الجميل لهم”.
وأشار في ختام حديثه إلى أنه يسعى للاستمرار مع النصر لفترة أطول بعد الاستقرار الذي يعيشه في الوقت الراهن، مؤكدا أنه لا يوجد ما يقلقه في الفترة الراهنة، ورغبته الآن هي تحقيق البطولات مع النصر خصوصا أنه لم يتبق سوى مباراة واحدة لتحقيق كأس ولي العهد، وقال، “أتمنى أن تكون انطلاقتنا لتحقيق البطولات في الفترة المقبلة”
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