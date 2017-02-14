أكد مسؤول الاحتراف بالنادي الأهلي احمد بامعوضة على أهمية إنتصار فريقه أمام القادسية بكأس الملك بثلاثة أهداف مقابل هدف وبلوغ دور الثمانية من المسابقة ، قبيل لقاء الكلاسيكو مساء الجمعه المقبل والذي سيجمع الأهلي بنظيره النصر على ملعب الجوهرة المشعة بالجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين.
وقال بامعوضة في تصريحات عقب المباراة أمام القادسية :” كنا على اتم الاستعداد للقاء القادسية نظير المعسكر الناجح ،كما لا أنسى العمل الرائع المقدم وجدي الطويل في تهيئة اللاعبين نفسياً للقاء وانتشال اللاعبين من الخسارة التي حدثت في اللقاء السابق إضافة إلى ما تم من اللاعبين من تعاهد خلال الأيام الماضية بمسح الصورة التي لا تعبر عن مستوياتهم “.
مؤكداً بامعوضة في الوقت ذاته بأنه من الصعب على النادي الأهلي الخسارة لمرتين خلال أربعة أيام.
وعن اخر مستجدات قضية الحارس “محمد العويس ” ، أتم بامعوضة : ” قضية الحارس الدولي محمد العويس في محكمة التحكيم الرياضي الدولية ،والعويس وقع للنادي الأهلي ويتبقى له فترة في عقده مع الشباب ، وفي تاريخ 25/7/2017 سيكون لاعب رسمي للنادي الأهلي في حال لم ينتج قرارًا من قبل مركز التحكيم الرياضي يصب في مصلحة الأهلي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج