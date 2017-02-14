قدم مهاجم النادي الأهلي عمر السومة تهنته إلى جماهير الفريق بعد الفوز أمام القادسية في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك، بنتيجة 3 ـ 1، مطالبا المجانين بالحضور المكثف خلال المباراة المقبلة أمام نادي النصر في الجولة 19 من دوري جميل.
وعقب نهاية لقاء القادسية، قال السومة في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “يارب لك الحمد والشكر مبروك لجماهيرنا الفوز والتأهل .. حضوركم مهم المبارة القادمة”.
هذا وكان الأهلي قد فاز على القادسية 3 ـ 1 ليتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة، وسجل أهداف الأهلي حسين المقهوي وعمر السومة وسعد الأمير من ركلة جزاء، وجاء هدف القادسية عن طريق بسمارك.وفق “النادى”.
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