أكد مدرب القادسية هليو أنجوس أن الأمر لو كان بيده لبقي في مدينة الخبر مدرباً للفريق لمدة ثلاثة أعوام مقبلة وقال: “أعشق الخبر وأحبها عن بقية مدن المملكة التي لا أغادرها إلا لقضاء الإجازات السنوية وقال: “لم أكن متوتراً أو عصبياً أثناء لقاء الأهلي، وهذا لم يكن سبباً في إخراح لاعبي القادسية عن جو المباراة”.
وأضاف: “مباريات كرة القدم تلعب داخل الملعب وخارجه وبعض الأشياء تعتبر رسالة للاعبين داخل الملعب بضرورة البقاء في وتيرة المباراة وقوتها”.
من جهته أكد المشرف العام على القادسية عبد الله بادغيش أن حكم مباراة فريقه أمام الأهلي خالد الطريس قال له بعد المباراة “أنا بشر وربما أخطئ وأصيب والنقاش كان على الهدف الثاني الذي سجله الأهلي من خطأ لمصلحة الحارس ونتيجة اللقاء تعتبر طبيعية لأن الأهلي فريق كبير وبطل كما هو القادسية لكن هناك أمور غير طبيعية حصلت في اللقاء شوهته مقارنة بالنتيجة التي حققناها قبل أيام عدة في “دوري جميل” بحكم أجنبي واليوم حقق الأهلي نتيجة مشابهة بحكم “محلي” في مسابقة الكأس وهذا ما أعنيه بالأمور غير الطبيعية في المبـاراة”.وفق “الرياض”.
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