أبدي “سلمان المؤشر” لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ,سعادته بتأهل الملكي لدور الـ 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ,بعدما نجح في تحقيق فوزاً كبيراً أمام القادسية بثلاثة أهداف لهدف وحيد.
وكتب المؤشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تعليقاً علي فوز الأهلي :” الحمد لله ,مبروك جماهيرنا الغالية”.
بهذا الفوز يكون الأهلي ثالث المتأهلين رسمياً لدور الـ8 من المسابقة فيما غادر القادسية البطولة من الدور 16.وفق “أخبار 24”.
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