خصصت دارة الملك عبدالعزيز، الجهة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي تنطلق فعالياته في 19 مارس المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مدرجات لحضور العائلات لمتابعة هذه التظاهرة التراثية الكبيرة، وفقاً لـ”المدينة”.
ويقام المهرجان في الصياهد الجنوبية للدهناء بين الرمحية والحفنة بمنطقة الرياض، بمشاركة أكثر من 30 ألف رأس من الإبل، حيث طبقت الدارة للمرة الأولى هذا العام خدمة التسجيل الإلكتروني بشكل كامل من دون قبول أي تسجيل ورقي؛ وذلك لفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين بالمشاركة.
وأوضح المشرف العام على المهرجان الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، أن اختيار اسم جديد للمهرجان “جائزة الملك عبدالعزيز للإبل” جاء بعد تعدد الفعاليات والجوائز والبرامج.
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