تهيب اداره الدفاع المدني بمحافظة الخرج الاخوة المواطنين والمقيمين من خطوره التنزه في بطون الاودية ومجاري السيول وبالقرب من المستنقعات نظرا لما تشهده المحافظة من امطار ومايترتب على ذلك من مخاطر مثل الانزلاقات الارضية والغرق والسباحه في الاودية والمستنقعات المائيه وان يلتزم الجميع بتعليمات الدفاع المدني والتعاون معهم حفاظا على سلامتهم .
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مدني #الخرج يحذر المواطنين من التنزه في بطون الاودية
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