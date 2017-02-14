أظهرت إحصاءات المركز الوطني للعمليات الأمنية تعرض 726 سيارة للسرقة بمختلف مناطق المملكة خلال شهر صفر الماضي، حيث تمكنت الجهات الأمنية من استعادة 261 منها، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن البقية.
وأبانت الإحصاءات وفقاً لـ”عكاظ” تسجيل مدينة الرياض أعلى حالات سرقة السيارات بواقع 261 سيارة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ142 سيارة، ثم المنطقة الشرقية، التي شهدت سرقة 121 سيارة.
في المقابل، لم تسجل منطقة الحدود الشمالية سوى حالة سرقة لسيارة واحدة في شهر، وشهدت منطقة الباحة سرقة ثلاث سيارات في ذلك الشهر.
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