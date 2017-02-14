ذكرت قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة أنها رفعت خطاباً إلى اللجنة الدائمة للإفتاء؛ لإصدار فتوى تتعلق بإمكانية وقف البحث عن المعلم أحمد الشريف، الذي فقد في بحر الشعيبة منذ 21 يوماً، خلال خروجه في رحلة مع طلابه.
وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة الرائد فارس المالكي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن حرس الحدود سيستمر في أعمال البحث إلى حين صدور الفتوى.
وكان المعلم الشريف قد فقد يوم 25 ربيع الآخر خلال رحلة بحرية مع طلابه، فيما ناشدت أسرته قوات حرس الحدود مواصلة عمليات البحث، بعد انتهاء الفترة المحددة لها من الجهات الرسمية أمس الإثنين.
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