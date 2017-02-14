رصد تقرير تلفزيوني تطور العلاقات بين المملكة وتركيا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حتى وصلت إلى مستوى استراتيجي.
وتناول التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية” مساء أمس تزامناً مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة، القفزات التي حققتها العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، لتشكل منعطفاً بارزاً في تاريخ العلاقات منذ نشأتها قبل نحو 90 سنة.
وأوضح التقرير أن العلاقات انتقلت في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة من مستوى تعاون إلى مستوى استراتيجي تُوّج بتأسيس مجلس التنسيق السعودي التركي، وذلك خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتركيا العام الماضي، لتتوالى بعد ذلك تبادل الزيارات لكبار المسؤولين بين البلدين وتشمل التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتبادل التجاري.وفق “أخبار 24”.
كما لفت التقرير إلى تطابق وجهات النظر بين قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية الساخنة، في مقدمتها الأزمة السورية والوضع في اليمن والعراق ومكافحة الإرهاب وتدخلات إيران في شؤون المنطقة.
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