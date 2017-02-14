تناقل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر إخفاء إحدى كاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية “ساهر” وراء صندوق نفايات على طريق عام، مبدين استياءهم من لجوء الشركة المسؤولة لهذا الأسلوب.
وذكر موثق الفيديو أن الكاميرا تم وضعها خلف صندوق النفايات على طريق عام بعد تعديل وضعية الصندوق، بهدف إخفائها عن أعين السائقين، مناشداَ المسؤولين النظر في مثل هذا الأسلوب في رصد مخالفات السرعة..
وتباينت آراء المغردين الذين تناقلوا المقطع بين معارض بشدة ومؤيد؛ حيث رأى البعض أنه يجب التنبيه بوجود كاميرات مراقبة لرصد السرعة الزائدة، كما هو معمول به في كثير من الدول، مبدين استياءهم من وضع الكاميرا في مكان بهدف التخفي.
فيما رأى آخرون أن وضع الكاميرا في مكان مكشوف قد يدفع قائدي المركبات لخفض السرعة عندها ثم الانطلاق من جديد بسرعة عالية.
وفق “أخبار 24”.
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