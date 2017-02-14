نشرت إدارة الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي عبر “تويتر” قائمة تضم أئمة المسجد الحرام العشرة وتواريخ ميلادهم وتعيينهم.
وجاء في مقدمة هذه القائمة التي نُشرت تحت عنوان “أئمة المسجد الحرام.. مدارج الولادة ومعارج الريادة”، الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، والذي ولد في عام 1369هـ، وتم تعيينه في 1404هـ، والشيخ عبدالرحمن السديس المولود في 1382هـ وعُين كذلك في العام 1404هـ.
وشملت القائمة الشيخ سعود الشريم، والشيخ أسامة خياط، والشيخ صالح آل طالب، والشيخ عبدالله الجهني، والشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور فيصل غزاوي، والشيخ الدكتور خالد الغامدي، وأخيرا الشيخ الدكتور بندر بليلة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج