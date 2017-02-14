رغم التحذيرات والتنبيهات التي تطلقها الجهات المعنية، ترك صاحب سيارة سيارته في وضع التشغيل ودخل إلى مغسلة ملابس، وفي لحظات قام لص بسرقتها والهرب بها.
وأظهر مقطع فيديو متداول، صورته كاميرا مراقبة، أن صاحب السيارة، وهي من نوع “سوناتا”، أوقف سيارته أمام مغسلة ملابس في الخبر، ودخل لتسليم الملابس التي يحملها لعامل المغسلة.
وأثناء انشغال الرجل داخل المحل، كما بينت كاميرا المراقبة، اقترب شخص يرتدي ثوبا أبيض من السيارة، وعندما أدرك أنها في وضع التشغيل، ركبها بسرعة، وانطلق بها، في اللحظة التي أدرك صاحبها متأخرًا اختفاء سيارته، وخرج من المغسلة بسرعة دون فائدة.
وفق “أخبار 24”.
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