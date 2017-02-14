كشف مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم امس (الاثنين)، عن قيام الوزارة ببعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية، وذلك على خلفية تصريح وزير التعليم بوجود فائض في أعداد المعلمين بالمملكة.
وأوضح العصيمي أن تلك الإجراءات تؤكد على عدم وجود عجز حقيقي، وإنما العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف، حيث تشير كافة الدراسات التي أعدتها الوزارة إلى وجود فائض في بعض التخصصات في عدد من المناطق والمحافظات.
وأضاف أن نسبة عدد الطلاب إلى المعلمين في المملكة، تعد من أقل المعدلات العالمية، ما يتطلب مراجعة المعادلة، وتصحيحها مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين القادمين.
كان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قد أكد أمام ملتقى عمداء كليات التربية السابع بجامعة شقراء، أن المنظومة التعليمية يوجد بها فائض من المعلمين والمعلمات، وأنه يجب ترشيد أعداد المقبولين في كليات التربية والدبلوم التربوي، حتى يتسنى التعامل مع أعداد قليلة مؤهلة، وقادرة على أداء الواجب.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج