وثق مواطن بمقطع فيديو أمس (الاثنين)، ما يقوم به المتسولون من خداع للناس بجمع مئات الريالات يوميًا، ورغم ذلك يستمرون في ادعاء الفقر والحاجة.
وأظهر المقطع صبيًا يبدو أنه في إحدى الصيدليات، وقد سلم الصيدلي كمية من العملات النقدية من فئات ريال و5 و10 ريالات لكي يغيرها له بفئات 100 ريال، وكان الصيدلي يقوم بحساب المبلغ لاستبداله.
وظهر على الصبي الضيق من التصوير، إلا أن المواطن استمر سائلا الصيدلي عن مجموع المبالغ، وعلم أنها حوالي 400 ريال، حصيلة يوم واحد، منبهًا إلى كيفية خداع هؤلاء المتسولين للناس، بادعاء الفقر ليقوموا بجمع أكبر كمية من المال.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق وحذرت المواطنين والمقيمين، من التعاطف مع المتسولين أو مساعدتهم، حتى لا يُستغل هذا الأمر في دعم أي جماعات مشبوهة من خلال ما يتلقونه من أموال منهم.
وفق “أخبار 24”.
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