انتقل الي رحمة الله الوالد/صالح بن عبدالله المقبل
تغمده الله بواسع رحمته وسوف يصلى عليه بعد صلاة العصر لهذا اليوم الثلاثاء في جامع الملك عبدالعزيز في الخرج و الدفن في مقبرة الثليماء.
العزاء .
والخرج اليوم التي تشاطر عائلة المقبل الحزن وتقدم العزاء لأبناء الفقيد : العقيد عبدالله المقبل ومحمد وفيصل وسلطان وريان ، ولأخوان الفقيد : ابراهيم المقبل وعلي المقبل .
وسوف يكون العزاء في منتجع الدرة في العفجة للرجال و النساء .
ويعتبر الفقيد أحد رموز الخرج حيث عمل طويلا في المجال الخدمي في شركة الاتصالات سابقا ، وفي المجال الرياضي من خلال إدارة مجلس نادي الشعلة ، وفي المجال التجاري بمحافظة الخرج ، رحم الله امواتنا وامواتكم والمسلمين جميعاً ، وإنا لله وإنا اليه راجعون .
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