نفى وكيل اللاعبين، نواف المهدي، صحة ما تردد في الساعات الماضية حول رغبة المدافع الدولي عمر هوساوي بفسخ عقده مع ناديه النصر، وتقدمه بطلب في هذا الشأن إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأكد المهدي أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن عقد هوساوي ينتهي في عام 2019، مطالبا جماهير العالمي بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب.
هذا ولعب هوساوي مع النصر في الدوري 17 مباراة بمعدل دقائق 1530 دقيقة، واستطاع تخليص الكرة 81 مرة، وبلغ نجاح معدل التحاماته 76 %، وقطع الكرة 30 مرة، وسجل هدف.وفق “النادى”.
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