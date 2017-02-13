كشف الصحفي الرياضي بندر الراشد أن إدارة نادي الشباب في طريقها للتوقيع مع مدرب إنجليزي سبق له العمل في فريق ليفربول، وذلك من أجل الإشراف الفني على كافة فرق النادي بما فيها الفريق الأول.
وأوضح الراشد في تصريحات عبر القناة الرياضية السعودية من خلال برنامج “عالم الصحافة” أن المدرب وصل إلى الرياض وعقد عدة اجتماعات مع الإدارة، وتم التنسيق مع المدرب سامي الجابر لرسم خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: “المدرب إنجليزي الجنسية وعمل في نادي ليفربول لمدة 4 سنوات، وسيقلص من بعض صلاحيات المدرب سامي الجابر، وهو ما وافق عليه الأخير في اجتماعه مع إدارة الشباب”.
وفق “النادى”.
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