أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم (الاثنين)، أن عدم وجود فحص دوري سارٍ للمركبة، وكذلك عدم التأمين عليها، يعدان من المخالفات التي تستوجب الغرامة المالية.
وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ردًا على سؤال عما إذا كان عدم وجود الفحص أو التأمين للمركبة يعدان مخالفة أم لا، بأن عدم وجود الفحص الساري مخالفة مرورية من الفئة الثالثة، وغرامتها 150 ريالا كحد أدنى، و300 ريال كحد أعلى.
كما أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعد مخالفة أيضًا، وهي من الفئة الرابعة، وغرامتها 100 ريال كحد أدنى و150 كحد أعلى.وفق “أخبار 24”.
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