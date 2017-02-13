استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله مساء اليوم الاثنين إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.
ومن المقرر أن يعقد الزعيمان قمة سعودية تركية هي السادسة خلال عامين، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة للرئيس التركي في إطار جولته الخليجية التي استهلها بزيارة البحرين، ويختتمها بزيارة قطر، من أجل دعم وتعزيز العلاقات الخليجية التركية.
وفق “أخبار 24”.
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