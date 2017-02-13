كشف الكاتب خالد السليمان اليوم (الاثنين)، عن موعد بداية انطلاق رحلات قطار الشمال، وأسعار التذاكر.
وأوضح السليمان على حسابه في تويتر، أن قطار الشمال “سار” سينطلق في بداية رحلاته من الرياض إلى محطتي المجمعة والقصيم يوم ٢٦ فبراير الجاري.
وأضاف أن أسعار التذاكر لبداية التشغيل ستكون موحدة من الرياض لمحطتي المجمعة والقصيم وهي للبالغين ٤٠ ريالًا، وللأطفال ٢٥ ريالًا، مشيرًا إلى أنها أسعار رمزية بمناسبة بدء التشغيل لفترة ترويجية، ثم تكون ٣٠٠ ريال للدرجة الأولى، و١٨٠ ريالًا للسياحية.وفق “أخبار 24”.
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