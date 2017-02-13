اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
نعى الديوان الملكي اليوم (الاثنين)، الأمير منصور بن فهد بن عبدالمحسن بن جلوي آل سعود.
وأوضح الديوان في بيان له، أنه سيصلى على الفقيد يوم غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884910962.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج