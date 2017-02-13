يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي تنطلق في 20 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 19 مارس 2017م، وذلك في الصياهد الجنوبية للدهناء بين الرمحية والحفنة بمنطقة الرياض.
أوضح ذلك الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز، الجهة المنظمة للمهرجان، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الأول المشترك الذي عقدته إدارة مهرجان بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة.
وأبان أن اختيار اسم جديد للمهرجان “جائزة الملك عبدالعزيز للإبل” فرضه تعدد الفعاليات والجوائز والعناصر والبرامج، لافتاً إلى أن المهرجان تأسيس جديد وصيغة متطورة لمناسبة ترفيهية تحيي التراث السعودي وتقدم الإبل كرمز لهذا التراث بنظرة شمولية جامعة بين القديم والحديث.وفق “أخبار 24”.
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