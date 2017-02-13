أكدت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) أن ما يتم تداوله حول فرض رسوم على بلاغات الولادة والوفاة والتقارير الطبية لا أساس له من الصحة.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” : “الصحة تنوه بعدم صحة ما يتم تداوله حول فرض رسوم على التقارير الطبية”.
يشار إلى أنه قد تم تداول أنباء حول فرض وزارة الصحة رسوما على بلاغات الولادة والوفاة والتقارير الطبية والإجازات المرضية، وهو ما نفته الوزارة.وفق “أخبار 24”.
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