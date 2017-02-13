دشن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم الاثنين أول صالة للفرسان خارج المملكة، بمطار القاهرة الدولي.
وتبلغ مساحة الصالة الجديدة 1500 متر مربع، وتتسع لـ (250) من المسافرين في وقت واحد على درجتي الأولى والأعمال وأعضاء برنامج الولاء للضيوف دائمي السفر “الفرسان” بدرجتيها الذهبية والفضية.
وتحتوي الصالة التي تتميز بإطلالةٍ بانورامية على ساحة المطار، على منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة وأماكن الانتظار، إلى جانب خدمات رجال الأعمال التي تشمل غرفة اجتماعات متكاملة، مع ركنٍ للأطفال وخدماتٍ خاصة لذوي الإعاقة، بالإضافة الى أماكن مخصصة للاسترخاء الى جانب مُصلّى للرجال وآخر للسيدات.وفق “أخبار 24”.
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