كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الاثنين) أن إجمالي عدد المسجلين في حساب المواطن تجاوز 9.5 مليون شخص.
وأبانت إحصائية جديدة أن عدد المسجلين باسم رب أسرة من المواطنين بلغ 1.442.249 مستفيدًا يتبع لهم 5.198.204 مستفيدين بإجمالي عدد 6.640.453، فيما بلغ عدد المقدمين من حاملي بطاقة التنقل “رب أسرة” 774 مستفيدًا يتبعهم 3.328 بإجمالي 4.102 بينما عدد المستقلين المتقدمين 932 فردا.
وأوضحت وفقاً لـقناة “الإخبارية”، أن عدد المواطنات المتقدمات المتزوجات من غير سعودي بلغ 6723 مستفيدة يتبعهن 14.224 بإجمالي 20.947 متقدمًا، وبلغ عدد المواطنين مستقلي السكن 499.086 مستفيداً، بينما بلغ المتقدمين من الضمان الاجتماعي، رب الأسرة، 386.360 مستفيدًا يتبع لهم 1.547.513 بإجمالى 1.933.873 بينما بلغ عدد الأفراد المستقلين 466.844.
وأضافت أنه بلغ مجموع المتقدمين منذ بدء تدشين الموقع الإلكتروني لـ “حساب المواطن”، 2.802.968 مستفيدًا يتبعهم 6.763.269 بإجمالي 9.566.237 مستفيداً.وفق “أخبار 24”.
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