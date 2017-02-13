توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، على بعض مناطق المملكة بدءا من يوم غد الثلاثاء حتى الجمعة المقبل.
وقالت الهيئة عبر بيان لها، إن الأمطار ستُسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للغبار والأتربة على مناطق الرياض والقصيم والشرقية، تمتد إلى مرتفعات مناطق (الباحة وعسير وجازان ونجران)، والأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أنها تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة مصحوبا بنشاط في الرياح السطحية من مساء الخميس على شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على الأطراف الشمالية، مع فرصة لتساقط الثلوج الخفيفة من مساء الخميس إلى صباح الجمعة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج