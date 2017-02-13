نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسم الموهوبات ورش تدريبية للطالبات المسجلات في مقياس موهبة وذلك يوم الاربعاء الموافق 1438-5-11في مركز الموهوبات وذلك لتهيئة الطالبات المرشحات لأختبار مقياس موهبة للصف الثالث والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط لجميع مدارس المحافظة ضمن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين .
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قسم الموهوبات ينفذ ورشة تدريبية لتأهيل طالبات تعليم الخرج لمقياس موهبة
قسم الموهوبات ينفذ ورشة تدريبية لتأهيل طالبات تعليم الخرج لمقياس موهبة
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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