نفّذ قسم الدراسات الإسلامية في يومي الأحد والاثنين الخامس عشر والسادس عشر من شهر جمادى أول ورشة تدريبية بعنوان كيفية بناء الخطط العلاجية والاثرائية للطالبات ونفذت الورشة المشرفتين أ / ابتسام النويبت و أ/ بدرية اليوسف لمعلمات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مركز التدريب ، وتهدف الورشة إلى تعليم المعلمات كيفية إعداد خطط علاجية واثرائية للطالبات .
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ورشة تدريبية بعنوان كيفية بناء الخطط العلاجية والإثرائية للطالبات
ورشة تدريبية بعنوان كيفية بناء الخطط العلاجية والإثرائية للطالبات
الخرج اليوم - محمود سليمان :
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