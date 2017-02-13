نفّذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية بتعليم الخرج –بنات- حلقة تنشيطية لمسئولات التوعية الإسلامية في المدارس لجميع المراحل وذلك يوم الأحد الموافق 15/ 5/ 1438 هـ بمقر القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج . ولقد بُدأت الحلقة بكلمة لرئيسة قسم التوعية الإسلامية أ. زهرة الشدي رحبت فيها بالحاضرات شاكرة لهن حضورهن وتضمّنت كلمتها فوائد من كتاب بعنوان : ( سر عظيم سيغير حياتك! ) لعبد الله الحويل. متحدثة فيه عن اليقينُ تلكم العبادة التي تغير الحياة وتعظم بها العبادات ولها آثارها العظيمة من القبول والاستجابة للدعاء والتوفيق والبركة والطمأنينة في القلب والنجاح في الحياة فلا شيء كاليقينِ مستشهدة بشواهد من الكتاب والسنة ومواقف الصالحين حاثة الجميع على تعلمه والتفقه في معانيه والسعي لتحقيقه واختتمت كلمتها بالوصية بتقوى الله والدعاء والاستعانة به سبحانه مؤكدة على أهمية إخلاص النية في العمل وبذل الجهد لتحقيق الهدف الأسمى الذي نرجوه لأمتنا ووطننا داعية الله أن يكلل الجهود بالنجاح والفلاح وأن يوفق الجميع إلى الخير والصلاح .
بعد ذلك قدمت مشرفة التوعية الإسلامية أ. ابتسام الشميمري شرح مجمل لخطة التوعية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني لعام 1437/1438 هـ موضحة لمبادرات الخطة السنوية للإدارة العامة للتوعية الإسلامية التي تستهدف الميدان التربوي مبينة أن خطط وبرامج التوعية الإسلامية أوليت كل عناية واهتمام من وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتوعية الإسلامية لما لها من أهداف سامية وغايات نبيلة منبثقة من سياسة التعليم في المملكة كما بينت في كلمتها عظم المسؤولية الملقاة على عاتق مسؤولة التوعية في المدرسة وإنها نعمة منَّ الله بها عليها بأن اصطفاها لهذا العمل الجليل والخير الوفير فهي مهمة عظيمة, وعمل ليس يسير ولكن تذكر الأجر والثواب ورؤية الثمار يسهل العمل .
تلاها عرض تفصيلي لبرامج خطة التوعية الإسلامية حيث تناولت مشرفة التوعية الإسلامية أ. هيا القويزاني شرح لبرنامج صفات أهل الجنة ضمن مبادرة الاثراء المعرفي والذي يستهدف المجتمع المدرسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية مبينة أهداف البرنامج وآلية تفعيله .عقبها تناولت مشرفة التوعية الإسلامية أ. فاطمة المحيسن شرح لبرنامج من قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية ضمن مبادرة الاثراء المعرفي والذي يستهدف المجتمع المدرسي للمرحلة الابتدائية مبينة أهداف البرنامج وآلية تفعيله .
ثم تحدثت مشرفة التوعية الإسلامية أ.هند العتيبي عن برنامج قيمة التثبت وحسن الظن ضمن مبادرة التربية على القيم والأخلاق الإسلامية والذي يستهدف المجتمع المدرسي لجميع المراحل مبينة أهدافه وآلية تنفيذه .
بعد ذلك عرضت مشرفة التوعية الإسلامية أ. موضي القحطاني برنامج الوطن ولاء وانتماء ضمن خطة اللجنة الفرعية الدائمة للتوعية الفكرية بإدارة تعليم الخرج والذي يستهدف المجتمع المدرسي في جميع المراحل مبينة أهمية البرنامج وأهدافه وآلية تفعيله في الميدان .
تلا ذلك تم شرح خطة حلقات حفظ القرآن الكريم حسب المراحل وبيان للمسابقات السنوية للتوعية الإسلامية وكذلك شرح مفصل للمسابقة العلمية البنيان المرصوص في حفظ متون الأحاديث النبوية ضمن خطة اللجنة الفرعية الدائمة للتوعية الفكرية كما تم توضيح آلية العمل بالسجلات ورصد تقارير البرامج .
عقب ذلك تحدثت رئيسة قسم التوعية الإسلامية أ. زهرة الشدي بإيجاز عن منظومة قيادة الأداء الاشرافي المدرسي مؤشرالتوعية الإسلامية والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية وتنظيم العمل وتطويره وتأكيد دور قائدة المدرسة في انجاحها .تلاها توجيهات عامة لمسؤولات التوعية الإسلامية .
وفي ختام الحلقة تم تسليم مسئولات التوعية الإسلامية محتوى الخطة بأقراص مدمجة CD كما وزعت على جميع الحاضرات مشاهد حضور وأعربت رئيسة قسم التوعية الإسلامية عن شكرها وتقديرها لمنسوبات القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخرج على جهودهن المبذولة في تنظيم المقر وتنسيقه مما كان سببا لإنجاح الحلقة التنشيطية سائلةً الله للجميع التوفيق والسداد ..
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