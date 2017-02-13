نفذت إدارة تعليم محافظة الخرج برنامج التربية الاعلامية الناقدة ممثلة في مشرفة القيادة المدرسية نوره الشهراني ومشرفة التعليم الاهلي عائشه القحطاني في يوم الأحد والاثنين الموافق 15/16 والتي استهدفت منسقات فطن في المدارس للمرحله الابتدائية وذلك لإكساب الطالبات مهارة التربيه الاعلاميه الناقده والقدرة على تمييز الخبيث من الطيب والجيد من الرديء وحماية الطالبات من الأفكار المتطرفة.
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