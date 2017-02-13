أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تقليص مدد رحلات قطارات الركاب اليومية بين محطاتها الرئيسة الثلاث، بدءاً من الخميس ٢٣ فبراير الجاري.
وأشارت المؤسسة وفقا لـ”سبق” إلى أن التقليص يأتي نتيجة زيادة سرعة القطارات بعد أن أجرت الخطوط الحديدية الاختبارات الفنية وحقّقت متطلبات السلامة اللازمة.
وأوضحت أن إجمالي مدة الرحلة بين الرياض والدمام مروراً ببقيق والهفوف سيصبح ٢١٥ دقيقة مقارنة بنحو ٢٥٠ دقيقة حالياً بتقليص قدره ٣٥ دقيقة؛ وستكون مدة الرحلة المباشرة بين الرياض والدمام ٢٠٠ دقيقة مقارنة بنحو ٢٢٠ دقيقة حالياً بتقليص قدره ٢٠ دقيقة.
وكانت الخطوط الحديدية قد بدأت مبادرة تقليص مدة الرحلات منذ يونيو 2016؛ حيث قلصت مدة الرحلة المباشرة بين الرياض والدمام إلى ٢٢٠ دقيقة بدلاً من ٢٦٠ دقيقة وقتها، ليصبح إجمالي مدة التقليص قبل نحو تسعة أشهر حتى الآن أكثر من ٦٠ دقيقة.
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