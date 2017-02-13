تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، لشاب يحمل والده بين ذراعيه ويساعده على تقبيل الحجر الأسود، أثناء زيارتهما المسجد الحرام بمكة المكرمة.
ويظهر الفيديو الشاب يحمل والده “الضرير” حتى وصل به إلى الحجر الأسود وأنزله ليتمكن من تقبيل الحجر، بينما قام أحد رجال الأمن المتواجدين بأخذ يد المسنّ ومكّنه من تقبيل الحجر، ثم قام الابن بتقبيل الحجر أيضاً، ثم حمل والده وانصرفا.
وحظي الفيديو بإعجاب وإشادة واسعين من قِبل المغردين على “تويتر”، الذين أشادوا ببرّ الشاب بوالده، وحرص رجل الأمن على مساعدة المسن على تقبيل الحجر الأسود، مؤكدين أنه يأتي استمراراً للمشاهد التي تجسد حرص رجال الأمن على تذليل العقبات أمام الزوار والمعتمرين لتمكينهم من أداء المناسك.
وفق “أخبار 24”.
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