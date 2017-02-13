أرجعت الخطوط الجوية السعودية سبب عدم انضباط مواعيد رحلاتها العام الماضي إلى صعوبة الأحوال الجوية التي شهدتها مدن المملكة.
جاء ذلك خلال تبرير الشركة للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى تراجع انضباط مواعيد رحلاتها إلى 84% في عام 1436 /1437هـ، مقابل 92% العام الماضي.
ولم تقتنع اللجنة وفقا لـ”الحياة” بهذا التبرير وطالبت الشركة بتضمين تقاريرها القادمة دراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة فيها.
وطالبت اللجنة أيضاً الخطوط السعودية بتقديم دراسة سنوية تتضمن عدد المرات التي تم فيها إيقاف الحركة الجوية في المطارات، وعدد الرحلات التي ألغيت أو تأخرت، وعدد المسافرين الذين تعطلت رحلاتهم والتعويضات التي حصلوا عليها، والأسباب التي أدت إلى ذلك وبشكل مفصل.
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