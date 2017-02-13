أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان أول زعيم اتصل به بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وأكد له وقوف السعودية مع تركيا.
ودعا في كلمةٍ له أمام معهد السلام الدولي في العاصمة البحرينية المنامة اليوم “الإثنين”، دول الخليج إلى المشاركة في مشروع إقامة منطقة آمنة في سوريا ورفع المظلمة عن الشعب السوري ومنع موت أطفال سوريا وهجرتهم إلى البلاد البعيدة.
وأضاف: “لا يمكن أن نترك مستقبلنا رهناً لقرارات غيرنا، تعالوا نبني مستقبلنا معاً ما يضمن الاستقرار للاجيال القادمة… وتابع: “إن الوقت قد حان من زمن للتحرك سوياً من أجل مستقبل العالم الإسلامي بأسره وحتى الإنسانية”.
وبدأ أردوغان أمس الأحد زيارة للبحرين ضمن جولة خليجية، ومن المقرر أن يتجه إلى المملكة اليوم، ومن ثم يختتم جولته بزيارة قطر.
يذكر أن تركيا شهدت محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو الماضي، حيث أعلنت وحدات من الجيش السيطرة على مواقع استراتيجية وأذاعت بيان تسلّم الحكم في التلفزيون الرسمي، وذلك قبل أن تعلن الشرطة والاستخبارات وقيادة الجيش السيطرة على الوضع ويتم اعتقال قادة محاولة الانقلاب.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج