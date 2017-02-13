أكد رئيس لجنة الحكام الرئيسية مرعي العواجي أن الكرت الذي حصل عليه لاعب التعاون محمد أبو سبعان في لقاء فريقه الدوري يوم أمس أمام الاتحاد لن يلغى بالرغم من اعتراف حارس الاتحاد فواز القرني بالتمثيل على الحكم وبرر ذلك بأن الحالة تقديرية وقال في حديث خاص ل”الرياض” الكرت لا يلغى إلا إذا اخطأ الحكم بمنحه للاعب وهو لا يستحقه ومثال ذلك أن ينذر اللاعب رقم 6 ولكن يمنحه لرقم 5 في هذه الحالة لجنة الحكام تلغي هذا الكرت.
وكان حارس مرمى فريق الانحاد فواز القرني أعترف في حديث تلفزيوني بأنه مثل على الحكم ،عندما تظاهر أن محمد أبو سبعان احتك به ليمنح الحكم شكري الخنفوش أبو سبعان كرتا لا يستحقه.
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