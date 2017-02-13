أخرجت شرطة ملعب الملك عبد الله في مدينة بريدة، اثنان من مشجعي الأهلي اللذين كانا يتواجدان في مدرج الاتحاد ضمن مباراته أمام التعاون التي فاز بها 2-1 في الجولة الـ18 من الدوري السعودي مساء السبت.
والتقطت كاميرا “عين اليوم” تواجد المشجعين بقميص الأهلي في المدرج الأصفر قبل بداية المباراة، وهو ما لاقى صيحات استهجان تجاه المتسللين، بيد أن رجال الأمن تدخلوا فوراً وأخرجا الثنائي إلى المدرج الآخر قبل حدوث اشتباك أو تلامس بين الجماهير.
وكان الأهلي قد كسب غريمه الاتحاد في الجولة الفائتة برباعية قبل أن يخسر من القادسية بنفس النتيجة، وهو ما جعله يحتل وصافة الترتيب بـ40 نقطة، فيما أصبح رصيد الاتحاد 38 نقطة في المركز الرابع.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج