ينتاب القلق 9 لاعبين من فريقي الاتحاد والهلال، حيث أنهم قد يغيبوا للإيقاف عن لقاء قمة مباريات الجولة الـ 20 من دوري جميل السعودي لكرة القدم والذي قد يكشف كثيراً عن هوية البطل.
ويملك كل لاعب من التسعة إنذارين وفي حالة تحصله على أي بطاقة صفراء خلال مباريات الجولة القادمة سيتعرض للإيقاف الجولة التي تليها، وبالتالي سيغيب عن لقاء الكلاسيكو الذي سيقام في استاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة”.
ويملك الاتحاد خمسة لاعبين مهددين بالإيقاف وهم فهد المولد وكهربا وعدنان فلاته وعبدالعزيز العرياني وخالد السميري، أما في الجانب الهلالي فهناك اربعة لاعبين وهم عبدالله الحافظ وكارلوس ادواردو ومحمد البريك وعبدالملك الخيبري.
يذكر أن الهلال يتصدر الدوري برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.وفق “أخبار 24”.
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