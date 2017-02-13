كشف مراسل إذاعة UFM بالرياض أن إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي وافقت على التنازل عن حصتها من الدخل المادي والجماهيري لمصلحة نادي النهضة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين الخميس القادم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الدور ١٦ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعدما طلبت ادارة النهضة من نظيرتها في النصر بخطاب رسمي اليوم الأحد.
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